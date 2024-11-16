Байден намерен использовать оставшиеся недели пребывания у власти, чтобы закрепить свое внешнеполитическое наследие.

Нынешний президент США Джо Байден готовится к встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Он может попытаться использовать оставшиеся недели пребывания у власти, чтобы закрепить свое внешнеполитическое наследие, сообщает Bloomberg.

По словам агентства, внешняя политика США уже может двигаться вперед без Байдена, так как все внимание сосредоточено на будущем президенте - Дональде Трампе. Тем не менее нынешний глава Белого дома может попытаться закрепить свои успехи во внешней политике, включая помощь Украине в защите от агрессии РФ.

Слухи о том, что Трамп собирается отменить помощь Украине, заставляют Байдена и его администрацию действовать активнее в оставшееся время правления, отметили журналисты. Например, на встрече с Си Цзиньпином стороны собираются обсудить стабильность мирового порядка и войну в Украине, о чем поделился советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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В агентстве рассказали, что Трамп может повлиять на войну на Ближнем Востоке. Журналисты напомнили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал призыва Байдена ограничить жертвы среди гражданского населения в Ливане и секторе Газа, но с приходом республиканца в Белый дом ситуация может измениться.

Трамп во время своего первого президентского срока перенес посольство США в Иерусалим, что стало мощным сигналом для израильского правительства. Там считают, что нужно воспользоваться моментом и установить суверенитет над оккупированным Западным берегом, параллельно нанеся удар по ядерной программе Ирана, отметили в агентстве.

По словам некоторых израильских СМИ, Трамп намерен полностью прекратить войну на Ближнем Востоке. Он хочет обсудить с Нетаньяху план прекращения огня, потенциально открыв путь к грандиозному соглашению между Израилем и Саудовской Аравией, подчеркнули журналисты.

Кроме того, миллиардер Илон Маск, который постепенно становится неофициальным советником Трампа, на этой неделе встретился с иранскими дипломатами в ООН, чтобы обсудить снижение напряженности в отношениях с США, поделились в агентстве.

На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, несмотря на присутствие Байдена, лидеры говорили о надвигающейся перестройке мирового порядка и будущем президентском сроке Трампа. Новый президент Вьетнама Лыонг Кыонг раскритиковал подход республиканца к тарифам , осудив "изоляционистов, протекционизм и торговые войны", рассказали журналисты.

Помощь Украине от США во время правления Байдена - важные новости

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют поставить Украине помощь на 7,1 млрд долларов до конца работы администрации действующего президента США Джо Байдена. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх напомнила, что действующий президент хочет доставить в нашу страну всю одобренную Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

Кроме того, журналисты сообщали, что у Байдена немного вариантов, как помочь Украине до завершения его президентского срока. Он может не выполнить все свои обещания.

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