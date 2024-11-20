Зеленский отметил, что собственного производства Украины недостаточно для победы.

В случае, если Соединенные Штаты решат сократить поддержку, Украина проиграет. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, у Украины есть свое производство, но его недостаточно для победы.

"Если они будут урезать (финансирование), я думаю, мы проиграем... У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы одержать победу. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить", - отметил он.

Однако, если таким будет выбор Америки, Украина в любом случае все равно будет бороться, отметил Зеленский.

Видео дня

Он также отметил, что первые дни войны были самыми сложными, однако сейчас все будет зависеть от единства внутри Украины и единства с союзниками.

"Я думаю, что это был самый сложный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я думаю, от нашего единства в Украине, и я думаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от США

Напомним, на днях западные жураналисты сообщили, что Соединенные Штаты Америки позволили Киеву атаковать территорию РФ ракетами ATACMS. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина имеет ракеты ATACMS и будет их применять.

Кроме того, президент США Джо Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: