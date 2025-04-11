Ракеты Patriot для Украины: эксперт назвал варианты с участием Европы

Но все эти варианты, в итоге, зависят от США.

Ракеты для Patriot Украине могут передать европейские партнеры, но есть нюансы, говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

Так, в эфире Киев24 он назвал возможные два варианта того, где Украина может взять сейчас снаряды для американских ЗРК Patriot.

"Ракеты для Patriot Украине могут передать европейские партнеры. Но дело в том, что им это сделать труднее. Даже не только потому, что они их не производят и надо разрешения от США. Вопрос еще и в том, когда они закупали в свое время установки "Patriot" и ракеты к ним, то были определенные расчеты. Поэтому каждая ракета, которую они отдают, они взвешивают: а нам хватит ракет, если по нам будут бить? сколько нам ракет хватит, чтобы удержаться в случае нападения на нас? и сколько мы можем отдать Украине?", - отметил Лакийчук.

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По его словам, понятно, что за каждую ракету там будут значительно больше думать, чем в государстве-производителе - США, имеющем большие запасы и ракет, и комплексов.

Лакийчук добавил, что рассматривается альтернативный вариант: совместные закупки.

"Еще есть один вариант, который обсуждается среди наших партнеров - это за счет средств государств Европейского Союза закупать у американцев это оружие для Украины. С одной стороны это вроде бы более простой вариант. Как гданьская инициатива или чешская. Но вопрос здесь заключается в том, готовы ли США идти на такой шаг вообще что касается поддержки Украины", - отметил эксперт.

Ведь это будет демонстрация того, что в США не отказываются от военной помощи Украине, пояснил Лакийчук.

"А как видим, администрация Трампа делает все, чтобы продемонстрировать Путину, что она занимает миролюбивую к нему позицию", - констатировал он.

Проблемы ПВО - Украина ищет ракеты для Patriot

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас работает над решением проблемы дефицита как самих батарей Patriot, так и ракет к ним.

По данным Defense Express, всего в Украине сейчас примерно шесть батарей Patriot различного состава, что значительно меньше 25, необходимых для полного покрытия, или даже 10, которые называют минимумом. Украинский президент Владимир Зеленский обращался в связи с этим к партнерам, подчеркнув, что "системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизни".

При этом 19 февраля Зеленский заявил о проблеме с обеспечением комплексов ракетами, снаряды, которые были поставлены ранее, исчерпались.

Как отмечает издание, американские Raytheon и Lockheed Martin в 2024 году должны были поставить только 500 ракет MSE и до 240 GEM-T. На 2025 год план - 600 MSE. Украина имеет приоритет в поставках (кроме армии США и Тайваня), но этого не хватает.

Иностранные производства пока не помогут: японская Mitsubishi может собрать до 30 MSE в год, а запуск производства GEM-T в Германии ожидается не раньше сентября 2026 года.

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