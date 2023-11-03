К 2027 году россияне планируют иметь аж 56 дивизионов ЗРК С-400.

Россия планирует до 2027 года в рамках текущей госпрограммы по вооружениям закупить более 1000 дальнобойных зенитных ракет 40Н6 до зенитно-ракетных комплексов С-400. Эти ракеты уже стоят на вооружении существующих, либо будут поставлены в новосозданные зенитно-ракетные дивизионы ПВО в составе ВКС РФ.

Как сообщает Defense Express, в июле 2023 года стало известно о завершении "совместных госиспытаний" упомянутой выше зенитной ракеты 40Н6. К 2027 году россияне планируют иметь аж 56 дивизионов ЗРК С-400.

"Речь идет об особо опасном оружии врага, которое направлено в первую очередь на сужение возможностей для маневра нашей тактической авиации. И похоже, что именно эту "связку", то есть ракеты 40Н6 на С-400 имел в виду главнокомандующий ВСУ Залужный в своей публикации для The Economist, когда акцентировал в частности на том, что российские средства ПВО могут "перекрывать" воздушное пространство вплоть до Днепра, что в свою очередь сужает потенциальные возможности по будущему использованию F-16", - пишет издание.

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40Н6- х арактеристики

По словам оккупантов, 40Н6 может бить по аэродинамическим целям на дальность до 380 километров, по баллистическим целям – на 15 километров, минимальная дальность стрельбы составляет 5 километров. Стартовая масса этой ракеты – 1,8 тонн, длина фюзеляжа – 7,8 метров, строение – двухступенчатая, заявленная скорость полета - до 4300 км/ч.

Для наведения 40Н6 якобы имеет комбинированную систему наведения, с активным и полуактивным наведением, но без детализации. Головка самонаведения ракеты может работать в полуактивном на среднем участке полета, принимая отраженный сигнал, а уже на конечном участке - включать активный собственный поиск.

Россияне также утверждают, что они "научили" самолет радиолокационного дозора А-50У наводить на воздушные цели именно ракеты 40Н6 от С-400. Вполне возможно, что в этом случае наведение происходит по следующему алгоритму – А-50 выявляет район цели, а произвести захват цели 40Н6 должна сама.

"Приведенные выше характеристики наглядно демонстрируют уровень угрозы от дальнобойных зенитных ракет до рашистских С-400. И для противодействия этой угрозе Силам обороны Украины нужны принципиально новые средства поражения, которые у нас пока отсутствуют", - пишет издание.

40Н6 -что известно еще об этой ракете

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные и исследователи обнаружили иностранную плату обнаружили в новой российской ракете 40Н6 дальностью 380-400 км, которая используется в комплексах "С-400".

"Остатки нашли на Запорожском направлении. Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать поставки этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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