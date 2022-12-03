РСЗО "Буревий" является разработкой украинских конструкторов и призвана заменить советскую систему "Ураган".

Украинские военные показали видео работы украинской реактивной системы залпового огня "Буревий".

Как рассказали в Минобороны, эта РСЗО является разработкой украинских конструкторов и призвана заменить советскую систему "Ураган".

Среди преимуществ украинской РСЗО в министерстве выделили современную цифровую систему управления огнем, вдвое сокращенное время для выполнения боевой задачи, а также шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированную кабину и 4 "лапы" вместо 2.

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"Верим, что этой зимой "Буревий" к российским оккупантам "будет приходить" чаще, точнее и прямо по целям", - подчеркнули в Минобороны.

РСЗО Буревий - что о ней известно

Как уже рассказывал УНИАН, РСЗО "Буревий" является одной из новейших украинских реактивных систем на вооружении в ВСУ. Эта система активно используется нашими военными на поле боя.

Система работает с боеприпасами калибра 220-мм, как и советский "Ураган". Благодаря современной цифровой системе управления огнем "Буревий" позволяет в разы сократить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически - до нескольких минут.

Шасси т815-7 от чешской Tatra с колесной формулой 8х8 и грузоподъемностью в 24,5 тонны отличается сверхвысокой проходимостью и турбодизельным двигателем мощностью 402 л.с. РСЗО способна вести огонь на расстояние до 35 км (для снаряда 9м27ф).

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