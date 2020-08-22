Зеленский ожидает заключения между Украиной и Турцией соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере

Также, по словам президента, важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия-2020», которые пройдут на юге Украины в сентябре.

Президент Владимир Зеленский ожидает заключения соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в оборонной сфере до конца года.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия-2020», запланированных в Украине на последнюю декаду сентября.

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Автор: Светлана Закелова