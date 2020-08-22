Зеленский ожидает заключения между Украиной и Турцией соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере
Президент Владимир Зеленский ожидает заключения соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в оборонной сфере до конца года.
Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», - сказал Зеленский.
Он также отметил, что важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия-2020», запланированных в Украине на последнюю декаду сентября.
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