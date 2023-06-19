Украина воздерживается от жалоб на поставщиков, чтобы не обострить с ними отношения.

Украина не получила часть оплаченного оружия, а кое-что из подаренного вооружения годится только на запчасти.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой двух собеседников, информированных о закупке вооружения для Украины, топ-чиновника Украины и официальные документы украинского правительства.

По данным правительства, по состоянию на конец 2022 года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов по контрактам, которые полностью или частично не были выполнены. Информированные собеседники рассказали, что некоторые из недостающих образцов оружия в конце концов были поставлены, а в других случаях брокеры вернули деньги.

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По словам одного из источников, по состоянию на начало весны 2023 года сотни миллионов долларов были уплачены, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не было поставлено.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов подтвердил, что были случаи, когда Украина платила деньги, но не получала оружие. В этом году правительство начало анализировать свои прошлые закупки и исключать проблемных подрядчиков.

Впрочем, NYT подчеркивает, что масштабы закупок оружия очень глобальны, поэтому проблемы со снабжением неизбежны.

"Многие поставки от западных союзников включали современное оружие, такое как американские системы противовоздушной обороны, которые доказали свою высокую эффективность против российских беспилотников и ракет. Но в других случаях союзники предоставляли устаревшее оборудование, которое в лучшем случае требовало капитального ремонта. Около 30 процентов киевского арсенала находится на ремонте постоянно - высокий показатель, по словам экспертов по вопросам обороны, для армии, которая нуждается в любом оружии", - пишет издание.

Например, во время поставок 33 самоходных гаубиц, подаренных итальянским правительством, оказалось, что у одной из них есть проблемы с двигателем, а у другой - вытекает охлаждающая жидкость.

В Италии объяснили, что эти установки вывели из эксплуатации много лет назад, но Украина попросила их "капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая насущную потребность в средствах для противостояния российской агрессии". За этот ремонт Министерство обороны заплатило $19,8 млн. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены в Украину, но прибыли "непригодными для выполнения боевых задач", указано в одном из документов украинского правительства.

Украина обвинила американскую компанию, занимавшуюся ремонтом, в провале контракта. Директор Департамента оборонных закупок Министерства обороны Украины Владимир Пикузо в письме к генеральному инспектору Пентагона написал: "Американская компания, предлагая свои услуги, не намеревалась выполнять свои обязательства".

В то же время в компании отрицали обвинения, заявив, что украинцы не обеспечили надлежащего обслуживания гаубиц после их передачи. Это касается, в частности, установки, из которой вытекла охлаждающая жидкость после поставки в Украину.

Как пишет NYT, украинские чиновники в основном воздерживались от жалоб на неисправную технику, чтобы не ставить в неудобное положение поставщиков. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что правительство устало уверять, что западного оружия достаточно. Часть вооружения в непригодном состоянии и годится только на запчасти.

Официально Минобороны Украины не предоставило комментариев на запрос NYT по этому поводу.

Украина нуждается в большем оружии из-за контрнаступления

Украина наращивает темпы крупного контрнаступления и нуждается во все большем количестве оружия. На фоне этих новостей стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall хочет заключить с правительством Германии контракт, чтобы уже в июле поставить в Украину первые 35-мм снаряды для установок Gepard. Ожидается, что стоимость контракта между концерном и немецкими властями составит несколько миллиардов евро, и концерн планирует увеличить производство до 600 тысяч снарядов в 2024 году с 450 тысяч.

В То Же Время Евросоюз планирует ускорить поставки оружия в Украину для поддержки украинского конрнаступления.

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