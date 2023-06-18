ЕС готов к тому, что война будет длиться еще по крайней мере несколько месяцев.

Евросоюз планирует ускорить поставки оружия в Украину для поддержки украинского конрнаступления.

Как сообщает Reuters, об этом сказал еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретон в интервью французской ежедневной газете Le Parisien.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", — сказал Бретон, напомнив об обязательстве ЕС поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

В то же время Бретон отмечает, что ЕС готов к тому, что война будет длиться еще по крайней мере несколько месяцев.

"Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а то и дольше", — добавил он.

Украинское контрнаступление

Украина с начала этого месяца начала контрнаступление, чтобы отбить территорию у российских войск, и нуждается во все большем количестве оружия.

Так, немецкий концерн Rheinmetall хочет заключить с правительством Германии контракт, чтобы уже в июле поставить в Украину первые 35-мм снаряды для установок Gepard.

Ожидается, что стоимость контракта между концерном и немецкими властями составит несколько миллиардов евро, и концерн планирует увеличить производство до 600 тысяч снарядов в 2024 году с 450 тысяч.

В то же время ВСУ плодотворно раболтают над уничтожением российской техники и боеприпасов. В частности, сегодня в Херсонской области уничтожен большой склад россиян с боеприпасами.

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