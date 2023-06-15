Обе страны предоставят еще 9 тысяч снарядов.

Норвегия и Дания согласовали предоставление Украине дополнительных 9 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии.

В частности, Норвегия предоставит снарядовые гильзы, а Дания - взрыватели и топливные заряды к снарядам.

При этом Норвегия также предоставляет 7 тыс снарядов из собственных запасов. Они уже отправлены в Украину.

Видео дня

"Украина имеет срочную потребность в артиллерийских снарядах. Мы, по этой причине, решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно скорее", - сообщил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд грамм.

Ранее Норвегия пожертвовала 20 тыс артиллерийских снарядов. С учетом сегодняшнего объявления, Норвегия в целом обязалась предоставить Украине 27 тыс снарядов. Кроме этого, Норвегия совместно с Данией обязались передать 17 тыс снарядов.

Эти артиллерийские снаряды могут использоваться в нескольких типах артиллерии, в том числе в гаубицах M109, которые Украина ранее получила от Норвегии.

Помощь Норвегии-последние данные

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Королевства Норвегии планируют обучить около 3200 украинских военных в течение 2023 года.

Также Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на сумму 7 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: