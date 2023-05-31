Норвегия намерена поддерживать Украину сколько потребуется.

Власти Норвегии решили предоставить Украине пятилетнюю программу военной помощи на сумму 7 млрд евро.

Об этом стало известно по результатам встречи премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщило норвежский МИД.

"Мы будем поддерживать Украину сколько необходимо. В рамках программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 млрд норвежских крон (7 млрд евро) в течение пяти лет", - сказал премьер-министр страны.

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В то же время стороны согласились, что содействие долгосрочному сотрудничеству между НАТО и Украиной является важной целью.

"Членство в НАТО было краеугольным камнем норвежской политики безопасности с начала основания альянса в 1949 году и имеет решающее значение сейчас, когда в Европе снова идет война", - подчеркнул Стере.

Помощь Норвегии Украине

С начала войны Норвегия всячески помогает Украине и принимает украинских беженцев. Так, недавно стало известно, что Норвегия выделит Украине 378 евро финансовой помощи. Из этой суммы 235 млн евро пойдет на гуманитарную помощь, а 143 млн направят на поддержку экономики.

Также Норвегия планирует обучить около 3200 украинских военных в этом году.

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