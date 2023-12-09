Украина активно готовится к получению самолетов, рассказал министр.

Украине передадут американские истребители F-16 в краткосрочной перспективе, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

"В краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, для будущего, мы также делали заказ на будущее для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год... Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромный. Как я и говорил, никаких лимитов на передачу технологий нет", - отметил он.

По его словам, сейчас Украина активно готовится к получению самолетов F-16. Работы ведутся над подготовкой как инфраструктуры, так и технического оборудования. Параллельно готовятся пилоты и технический персонал: "Работа идет, скоро мы их будем получать…".

Истребители F-16 - Бельгия подтвердила планы передать самолеты

Напомним, Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16 в 2025 году, информировало Министерство обороны Украины.

Как известно, страны-партнеры Украины создали "авиационную коалицию", в рамках которой будут обучать украинских пилотов овладевать современными истребителями F-16 и передавать эти самолеты ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: