Немецкая Rheinmetall "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их", уверяют в компании.

Крупнейший немецкий производитель вооружений Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет доставлена ​​в Украину к июлю.

Как пишет CNN, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил об этом на совместной с министром обороны Германии Борисом Писториусом встрече с журналистами после посещения завода по производству танков в Унтерлюсе на западе страны.

В ответ на призыв Писториуса к производителям оружия увеличить производство боеприпасов Паппергер сказал, что его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".

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"В оружейном производстве склад заполнен, мы работаем на полную катушку и [если будут заключены контракты] еще можем увеличить мощность за одну смену", — сказал он.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что запасов боеприпасов для САУ Gepard в его стране "должно хватить до лета". 14 февраля стало известно, что Германия решила возобновить производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые ранее были переданы Украине. Сообщалось, что уже заключен правительственный контракт с оружейной корпорацией Rheinmetall.

Немецкие Gepard в Украине

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных и наземных/ надводных целей на дальности до 4500 метров. Первые такие установки Украина получила в июле 2022 года, они оказалась достаточно эффективными для уничтожения дронов-камикадзе, ракет и других воздушных целей, используемых россиянами против Украины.

Проблемой стала нехватка боеприпасов для этого оружия. Палки в колеса вставила Швейцария, являющаяся основным их производителем. Страна не только не продает Украине свое оружие и боеприпасы, но и запрещает реэкспорт из других стран. На фоне этого Германия решила пересмотреть свои цепи поставок оружия.

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