Глава концерна оценил стоимость увеличения производства в 200-250 миллионов евро.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует увеличить производство боеприпасов с целью помощи Украине, он намерен производить до 600-700 тысяч снарядов в год.

Как сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер изданию Handelsblatt, концерн, который производит 450 тысяч снарядов в год, уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов.

"Мы можем расширить наше производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год", - уточнил Паппергер. Он оценил стоимость увеличения производства в 200-250 миллионов евро. Об этом Паппергер заявил после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона, который в четверг посетил завод Rheinmetall для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС.

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Гендиректор концерна также отметил, что если концерн заключит договор с Еврокомиссией на производство снарядов для Украины, этот заказ станет одним из трех крупнейших в истории группы. Кроме того, в таком случае Rheinmetall может рассчитывать на финансовую поддержку из спецфондов.

Боеприпасы для Украины от Евросоюза

3 мая послы ЕС согласовали механизм закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро.

Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в общем ЕС предоставит Украине боеприпасов на 2 млрд евро - боеприпасы на 1 млрд евро будут предоставлены со складов стран-членов Евросоюза и еще 1 млрд евро ЕС выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины.

Также в Европейском оборонном агентстве назвали 18 стран, которые будут покупать снаряды для Украины.

Ранее "Укроборонпром" заключил с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa соглашение об изготовлении танковых снарядов калибра 125 мм.

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