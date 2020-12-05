На Киевщине полицейские задержали группу лиц за незаконное хранение оружия.
Читайте такжеНазвано украинское оружие, пользующееся большой популярностью за границейОб этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков на территории Фастовского района.
По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.
«Кроме этого, в доме одного из злоумышленников изъято порошкообразное вещество белого цвета – амфетамин, весом 36 грамм. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», - говорится в сообщении.
Трое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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