По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.

На Киевщине полицейские задержали группу лиц за незаконное хранение оружия.

Читайте такжеНазвано украинское оружие, пользующееся большой популярностью за границейОб этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков на территории Фастовского района.

По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.

«Кроме этого, в доме одного из злоумышленников изъято порошкообразное вещество белого цвета – амфетамин, весом 36 грамм. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», - говорится в сообщении.

Трое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская