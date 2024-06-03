Отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг считает, что Abrams не являются лучшими танками, которые передали Украине.

Отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг считает "чушью" беспокойство о недостатках танков M1 Abrams, которые были переданы Украине.

Об этом генерал-лейтенант в отставке сказал в эфире американского телеканала CNN. Хертлинг прокомментировал прошлонедельный репортаж телеканала с участием украинских военных, которые пожаловались на недостатки в танках Abrams.

В частности, беспокойство украинских военных он назвал "чушью", в том числе относительно того, что танки имеют недостаточную броню.

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Он имеет многолетний опыт танкиста и посвятил почти уже свою жизнь танковой службе, которая длилась почти 30 лет. Отставной генерал-лейтенант отметил, что танки Abrams, по сути, сделаны для условий НАТО в Европе, и во время его службы не было некоторых проблем, которые обсуждались в репортаже журналиста Ника Палтона Уолша с украинским танковым экипажем.

"Они были разочарованы, потому что танк ломался. Я напомню людям, что я говорил - это не лучший танк, который можно передать Украине. Потому что существуют проблемы с техническим обслуживанием, и вы должны иметь хорошо обученный экипаж для решения некоторых из этих вопросов", - подчеркнул Хертлинг.

При этом, он сказал, что Украина продолжает просить предоставить ей эти танки, даже имея осознание, что "существуют высокие стандарты технического обслуживания, чтобы поддерживать работу".

Abrams для Украины - какие недостатки имеют американские танки

Как сообщал УНИАН, украинские экипажи, которые работают на поставленных США танках Abrams, рассказали о ряде недостатков бронетехники, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны. В частности, экипажи, обученные в Германии, заявили, что танки не имеют достаточной брони, которая могла бы остановить современное оружие. А это, по их словам, не защищает экипажи.

В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила все танки M1A1 Abrams американского производства, обещанные Киеву администрацией президента США Джо Байдена. Речь идет о 31 танке.

Издание Forbes писало, что американские танки Abrams M1, переданные Украине, плохо справляются с грязью. В частности, фильтры на впуске двигателя требуют постоянной очистки.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что США даже сняли броню из обедненного урана с танков Abrams, которые передавала Украине Германия.

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