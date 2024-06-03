В США отмечают, что новый танк будет легче и более высокотехнологичным.

Армия США в этом месяце заключила контракт с производителем танков Abrams, чтобы начать предварительную разработку нового варианта танка - M1E3. Как пишет Defense News, как ожидается, новый танк будет легче и более высокотехнологичным, что повысит его живучесть в бою.

В США надеются, что новый вариант сможет поступить на вооружение в те же сроки, что и боевая машина пехоты M30, которая находится на стадии разработки. Пока что график предварительного проектирования M1E3 и дальнейших работ находится на рассмотрении в отделе закупок армии. Более четкие сроки, вероятно, будут определены к осени.

Как рассказал бригадный генерал Джеффри Норман, "это будет совсем другой по конфигурации Abrams, чем тот, что мы имеем сейчас".

Видео дня

В течение следующих 18 месяцев, по словам Нормана, армия проведет ряд мероприятий по совершенствованию технологий, включая возможности автозагрузки, вспомогательные средства, которые "позволяют экипажу работать в полном снаряжении [внутри танка]", альтернативные силовые агрегаты и системы активной защиты.

Планируется также снизить вес новой версии Abrams до 60 тонн, при этом, по словам Нормана, вес нынешнего варианта составляет примерно 73 тонны. Для этого, по его словам, "придется изменить конфигурацию экипажа, рассмотреть возможности перехода на дистанционную башню или башню с дополнительным экипажем, чтобы сэкономить место под броней".

Силовые установки также будут модернизированы для снижения расхода топлива, а также бесшумного наблюдения и бесшумного движения.

M1E3 также будет иметь интегрированную систему активной защиты, "которая является неотъемлемой частью выживания, профиля и дизайна машины", - сказал Норман.

Танки Abrams на фронте в Украине

Издание Associated Press сообщило, что ВСУ начали отводить от линии фронта американские танки Abrams M1A1. В 92-й ОШБр заявили, что огневая мощь и актуальность этой техники в разы уменьшилась из-за беспилотников.

Позже пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик заверила, что Abrams работают на Авдеевском направлении, и их не отводили от линии фронта.

Ранее солдаты ВСУ сетовали на отсутствие у этих танков достаточной брони, которая могла бы остановить российские дроны. Однако позже украинские воины нашли решение этой проблемы - добавили к броне клетки, которые могут помочь взорвать дроны со взрывчаткой на безопасном расстоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: