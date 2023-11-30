Отмечается, что фильтры на впуске двигателя требуют постоянной очистки.

Американские танки Abrams M1, переданные Украине, плохо справляются с грязью, пишет издание Forbes.

Отмечается, что фильтры на впуске двигателя требуют постоянной очистки (минимум дважды в день), чтобы в мощный, но хрупкий двигатель не попадали грязь и мусор. Если не уделять чистке внимание в течение 12 часов, - это может привести к необходимости поменять не только двигатель, но и трансмиссию, отправив танк на длительный ремонт.

"Это устранило бы один из немногих украинских М-1 с поля боя так же уверенно, как российская мина или ракета. Глубокое техническое обслуживание украинские Abrams проходят в Польше", - говорится в публикации.

Отмечается, что именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных.

Также указывается, что танки требуют много топлива, о чем беспокоились многие эксперты и даже некоторые чиновники после того, как администрация президента США Джо Байдена пообещала Украине предоставить М-1. Заместитель министра обороны США Лора Купер назвала Abrams "пожирателем бензина".

Танки Abrams в Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила все танки M1A1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена обязалась передать Киеву. Речь идет о 31 танке.

Как отмечал представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams отправят на поле боя, поскольку украинским военным нужно проверить наличие необходимых элементов поддержки и определить, когда и где использовать танки.

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