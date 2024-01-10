Украина эту проблему решает, заверил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, действительно ли на переданных Украине западных танках (Leopard, Abrams, Challenger) отсутствует активная броня.

"Они (партнеры Украины - УНИАН) нам поставили их (танки) без этой активной брони. Но на сегодняшний день наши предприятия дорабатывают эти танки, мы устанавливаем на них свои комплекты активной защиты. Так что, это не проблема. Просто принято решение было поставить нам вот в таком исполнении, без активной защиты", - отметил он.

По словам эксперта, США даже сняли броню из объединенного урана с танков Abrams, которые передавала Украине Германия.

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"На первых этапах она поставляла нам танки в неполной комплектации и по электронной начинке, которую может нести на себе допустим Leopard 2 версии А6 или версии А4… Это связано с особенностями стран-поставщиков", - объяснил Жданов.

Украина эту проблему решает, заверил он:

"Есть уже фото, на которых танки Challenger, Leopard с комплектами активной защиты, установленными нашими оборонными предприятиями. Так что, мы наращиваем их живучесть на поле боя".

Танки Abrams в Украине - названа уязвимость

Как писал УНИАН со ссылкой на Forbes, американские танки Abrams M1, переданные Украине, плохо справляются с грязью.

Фильтры на впуске двигателя требуют постоянной очистки (минимум дважды в день), чтобы в мощный, но хрупкий двигатель не попадали грязь и мусор. Если не уделять чистке внимание в течение 12 часов, - это может привести к необходимости поменять не только двигатель, но и трансмиссию, отправив танк на длительный ремонт.

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