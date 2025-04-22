Жирохов предположил, что Украина все же могла получить шведский ДРЛВ Saab 340 AEW&C.

Полет над Львовской областью 21 апреля совершил не самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C, как об этом накануне сообщил ряд аналитиков. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Судя по маршруту, высоте и некоторых других характеристиках, это Ан-26, который проводил аэронавигационные работы по аэропорту Львов. Работы для настройки радиотехнических средств аэропорта. Они осуществляются время от времени. И я думаю, это связано с тем, что есть информация, что в ближайшее время может запуститься в тестовом режиме гражданский аэродром Львова. Возможно, для коммерческих рейсов", - сказал Жирохов.

В то же время он предположил, что Украина все же могла получить шведский ДРЛО Saab 340 AEW&C.

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"Если смотреть по маршруту, по тем элементам, которые выполнял этот самолет. Это все больше похоже на это. Хотя может быть и такая ирония судьбы, что под этот самолет замаскировали и шведский ДРЛО. Но это из серии предположений", - добавил Жирохов.

Полет над Львовской областью: что известно

21 апреля сервис для отслеживания авиационного движения зафиксировал самолет над Львовской областью, но не предоставил никакой информации о рейсе. Местные жители также сообщали о том, что слышали звуки полета борта.

Впоследствии в сети появилась информация, что этим самолетом оказался шведский ДРЛО Saab 340 AEW&C. Отмечалось, что самолет совершал первый тестовый полет над Львовом. В то же время официальные лица этого не подтверждали.

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