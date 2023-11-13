Беспилотные машины имеют большое значение в современной войне, потому что они гораздо менее уязвимы и более эффективны по сравнению с традиционной военной техникой.

В Украине создали универсальный наземный дрон "Довбуш", предназначенный для выполнения различных задач. Его стоимость - 350 тысяч гривен.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" рассказал разработчик дрона Владимир Яценко. По его словам, беспилотные машины имеют большое значение в современной войне, поскольку они гораздо менее уязвимы и более эффективны по сравнению с традиционной военной техникой, такой как танки и бронетранспортеры.

Разработчик также подчеркнул необходимость наземных дронов для выполнения задач штурмовых подразделений и разминирования на вражеской территории, а также привел пример использования наземных дронов для разминирования и транспортировки раненых.

Он отметил, что новые дроны важны для обеспечения успешных операций штурмовых подразделений на полях боя, поскольку они могут быстро и эффективно разминировать и двигаться в минных полях врага. Кроме того, наземные дроны отличаются от традиционных машин для разминирования тем, что они менее заметны и легки, поэтому избегают атак вражескими БПЛА или артиллерией.

Яценко рассказал, что сейчас изучает спрос на наземные дроны и готов предоставлять их для военных операций. Как правило, его дроны могут выполнять различные задачи, такие как транспортировка раненых, транспортировка боекомплекта или разминирование, и могут быть идеальными для использования в современных армиях.

Дроны украинского производства

Недавно группа украинских конструкторов разработала уникальный аппарат "Шмель-90". Он может быть как пилотируемым, так и беспилотным.

По словам основателей проекта, "Шмель-90" спроектирован на основе опыта создания своего предшественника - аппарата FlyingBike2018 с учетом результатов испытаний последнего. Специалисты уменьшили размер, упростили трансмиссию и конструкцию в целом, чтобы сделать аппарат более технологичным и пригодным для массового производства.

Раньше украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российский ракетоноситель "Буян" и вражеский корабль "Павел Державин" в оккупированном Крыму.

Что это за экспериментальное вооружение - украинские спецслужбы пока не сообщают. Армия дронов - и морских, и воздушных - удачно показывает себя в действии.

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