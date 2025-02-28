Речь идет о производстве "сотен ракет".

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем ПВО NASAMS. Об этом президент компании Эйрик Ли рассказал Euractiv.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленниками Украины о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине на основе украинских технологий", - рассказал он.

Как отметил Ли, речь идет о "массовом производстве ракет, то есть о сотнях". По его словам, компания рассматривает возможность создания совместных предприятий "в течение нескольких месяцев".

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Он также добавил, что в долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

"Мы в Kongsberg хотим использовать сильные стороны украинской промышленности. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем частью этого процесса. Для нас важно быть там", - подчеркнул он.

Западные оружейные компании в Украине

Ранее сообщалось, что французская оружейная компания Thales и "Укроборонпром" договорились о создании совместного предприятия.

В октябре прошлого года директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказывал, что компания строит в Украине четыре завода, и первый из них на тот момент уже заработал. Паппергер также отметил, что Rheinmetall планирует построить в Украине пороховой завод и завод по производству боеприпасов, в планах концерна также производство систем ПВО.

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