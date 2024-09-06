Беспилотники увеличивают возможности украинских защитников по уничтожению целей противника.

В последние месяцы Украина активно работает над развитием дроновой отрасли. Некоторые разработки уже долетают на рекордные расстояния.

Как рассказал в эфире "24 канала" автор и руководитель проекта "ОЧІ", советник командующего Сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход", беспилотники увеличивают возможности украинских защитников по уничтожению целей противника.

"На сегодня мы все же видим огромный процент поражения от FPV-дронов и сбросов. Мы наращиваем эти возможности. Я уверен, что, как сейчас БпЛА помогают артиллерии поражать цели, так и постепенно отдельные разработки смогут поражать летательные цели. То есть будут работать как ПВО", – отметил Александр Дмитриев. Видео дня

Отмечается, что к работам над созданием дронов приобщаются волонтеры, различные компании и партнеры. И результаты дают о себе знать. К примеру, недавно был зафиксирован случай сбития российского разведывательного дрона ZALA Lancet украинским FPV-дроном.

"Тихоход" подчеркнул, что это была целенаправленная работа, и вел ее опытный экипаж. Однако только разведывательными дронами список уничтоженных целей противника не ограничился. Так, в августе спецназ СБУ поразил российский Ми-28. Это было сделано с помощью FPV-дрона. И хотя сейчас эти случаи единичны, в перспективе их может быть больше.

"Мы развиваемся. Возможно, даже в этом году мы увидим, как работают наши дроны по воздушным целям врага, которые к нам долетают", – констатировал Дмитриев.

Украинское оружие: вы могли это пропустить

Украинские военные обновляют секретное оружие Второй мировой войны с помощью современных технологий для беспилотных бомб, пишет Forbes. Издание рассказало о взрывателе беспилотной бомбы с лазерным датчиком для измерения расстояния до цели, который может привести в действие бомбу на любом желаемом расстоянии от цели.

Ранее в ВСУ показали работу нового дрона "Дракон". Он не сбрасывает гранаты и не летит в цель с взрывчаткой, а рассыпает над позициями оккупантов термит – смесь алюминия и горящих гранул оксида железа.

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