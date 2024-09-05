Как отмечается, российским вертолетам негде будет спрятаться.

Еще 31 июля соцсети заполонили фото сбитого российского вертолета Ми-8. Самой большой неожиданностью стало то, что его уничтожил дешевый небольшой дрон ВСУ.

Как пишет The Economist, сначала было непонятно, это счастливое попадание или признаки прорыва в воздушной войне.

Сами по себе ударные вертолеты РФ сыграли относительно небольшую роль. Их достаточно быстро отогнали от линии фронта и они начали стрелять управляемыми и неуправляемыми ракетами с большого расстояния.

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Ранее уже были случаи уничтожения вертолета дроном. В мае 2022 года Bayraktar TB2 выпустил ракету для уничтожения российского транспортного вертолета на острове Змеиный. Однако тогда речь шла о машине, которая была похожа на маленький самолет, а сейчас ВСУ уничтожают цели маленькими FPV-дронами, большинство из которых весят менее 1 кг.

Они используются как дроны-камикадзе и уже показали себя чрезвычайно эффективными против наземной техники и пехоты, но до июля ни разу не поражали вертолет.

Конечно, до этого случались тесные столкновения, во время которых украинские FPV преследовали российские вертолеты, но не сумели их поймать. Этот БПЛА, заряженный взрывчаткой, максимально может разогнаться до около 150 км/ч, тогда как скорость Ми-8 может превышать 240 км/ч. У дронов есть только один шанс их поразить - если они летят навстречу друг другу, или в момент, когда вертолет кружит или зависает.

В связи с этим, данные о движении российских вертолетов жизненно важны при атаке беспилотников. С июля Украина начала использовать беспилотники с программным обеспечением, которое может получать данные с радаров противовоздушной обороны и других датчиков и рассчитывать курс перехвата цели. Оператор придерживается этого курса, пока дрон не попадет в зону видимости. В соцсетях даже появились видео, как украинские беспилотники перехватывают российские разведывательные БПЛА. Оказалось, что для вертолетов этот метод тоже работает.

Конечно, у пилотов вертолетов есть способы защитить себя. Хотя ракеты для отвлечения снарядов с тепловым наведением бесполезны против беспилотников, штурмовые вертолеты могут использовать против них свою автоматическую пушку. Если это не удастся, пилот может маневрировать, или увеличить скорость, чтобы убежать, отказавшись от своей миссии.

У дронов есть одно большое преимущество - они невероятно дешевые в изготовлении. Производство FPV стоит около 500 долларов и волонтеры изготавливают их на своих кухонных столах с помощью паяльников. Таким образом направлять десятки беспилотников на одну цель гораздо дешевле, чем запускать ракету с тепловым наведением. Так, Stinger стоит 500 тысяч долларов за использование. Он имеет максимальную дальность около 8 км и его нужно использовать в пределах видимости цели. Однако FPV имеют радиус действия 20 км и могут быть запущены далеко вне поля зрения.

"Если FPV можно будет успешно использовать в сочетании с этими ракетами, вертолетам негде будет спрятаться, что еще больше ограничит их использование. Украинцы с удовольствием наблюдали за горящими обломками российского коптера стоимостью 18 миллионов долларов. Они надеются на большее", - заключает издание.

Уничтожение вертолетов дронами

Как сообщал УНИАН, 6 августа украинские спецслужбы сбили вертолет Ми-28 над Курской областью благодаря FPV. Дрон СБУ попал прямо в задний винт вражеской машины.

Уже 8 августа стало известно об уничтожении еще одного вертолета.

Россияне жалуются, что украинские зенитные FPV-дроны стали большей угрозой для вертолетов, чем зенитные ракеты. С таким утверждением выступил известный российский "военкор" Fighterbomber.

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