Функции самолетов "Мираж" будут сводиться к запуску крылатых ракет Storm Shadow и Scalp и сбросу управляемых бомб Hammer.

Самолеты Mirage 2000, которые Украина получит в начале 2025 года от Франции, не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сказал в эфире Апостроф TV.

Эксперт отметил, что Украина уже получила первые истребители F-16, но без оружия и серьезного оборудования, а также без радиолокационного самолета Saab 340, эти F-16 превращаются фактически в "музейные экспонаты".

"Я надеюсь, что эта история не будет повторяться в случае с Миражом", - сказал Криволап и добавил, что очень важно как можно модернизировать самолеты Mirage 2000, выпущенные в 1997, 1999 и 2000-х годах.

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Он отметил, что надо самолет оснастить более современными средствами противодействия РЭБ и обнаружения угроз.

Криволап обращает внимание, что согласно сообщению министра обороны Франции, эти самолеты Mirage 2000 будут оснащены системами, которые позволят запускать крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp. Он считает, что с этих самолетов можно будет запускать французские управляемые бомбы Hammer.

"Если даже будет ракета "воздух-воздух", то она будет небольшого радиуса действия и мы этими ракетами будем отгонять Су-34, которые несут КАБы, Су-35, которые прикрывают эти Су-34 То есть, функции Миража будут сводиться к тому, что он будет пускать скорее Storm Shadow и Scalp, сможет бросать бомбу Hammer и скорее всего будет участвовать в отражении ракетных атак", - подчеркнул Криволап.

По его убеждению, получение Украиной самолетов Mirage 2000 не изменит ситуацию и не смогут сделать что-то серьезное.

"Фактически, получение Миражей точно не будет game-changer", - убежден авиационный эксперт.

Он отметил, что для примера, в Катаре самолеты Mirage оснащены ракетами Meteor с дальностью поражения 300 км.

"Если бы у нас были запущены два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, то с этими ракетами из Катара на 300 км очень серьезная была бы проблема у россиян с КАБами, потому что они не смогли бы приблизиться к тем линиям, с которых запускают", - сказал Криволап и добавил, что Катар не передает Украине соответствующее вооружение.

В то же время по его словам, самолеты Mirage 2000 смогут заменить в Украине Су-24 и улучшить их функции.

Mirage 2000 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна поставит Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Он отметил, что эти самолеты будут оснащены новым вооружением типа "воздух-земля" и защитой от РЭБ.

По данным издания Forbes, поставки французских истребителей Mirage 2000, намеченное на начало 2025 года, обеспечит ВСУ возможность сформировать новую авиационную бригаду.

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