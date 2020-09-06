Соглашение о военно-техническом сотрудничестве упрощает процедуру осуществления государственных закупок на оборонные нужды.

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии на своей странице в соцсети Facebook.

Свою подпись под двусторонним соглашением поставил с румынской стороны министр национальной обороны Румынии Николае Чуке, говорится в сообщении.

Подписанный межправительственный документ определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами и упрощает процедуру проведения госзакупок в этой сфере.

"Еще одним пунктом, прописанным в соглашении, стало расширение партнерства между Украиной и Румынией для "укрепления безопасности в регионе Черного моря", - отмечается в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора