Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Об этом сообщило посольство Украины в Румынии на своей странице в соцсети Facebook.
Свою подпись под двусторонним соглашением поставил с румынской стороны министр национальной обороны Румынии Николае Чуке, говорится в сообщении.
Подписанный межправительственный документ определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами и упрощает процедуру проведения госзакупок в этой сфере.
"Еще одним пунктом, прописанным в соглашении, стало расширение партнерства между Украиной и Румынией для "укрепления безопасности в регионе Черного моря", - отмечается в сообщении.
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