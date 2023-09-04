Его дальность полета составляет до 10 км и он может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага, сообщает Минобороны.

Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

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Его дальность полета составляет до 10 км и он может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью. Также дрон может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ и интегрируется ко всем имеющимся в ВСУ системам ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

Дроны на вооружении ВСУ - детали

Глава Минобороны Украины Алексей Резников намекнул, что осень 2023 года станет периодом "дронов" для украинцев. В эти месяцы мощности производства особенно порадуют нацию. К этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА, указал чиновник. По его словам, в этом сезоне следует ждать производства различных дронов.

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