Министр заявил, что этот сезон производства БПЛА особенно порадует нацию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников намекнул, что осень 2023 года станет периодом "дронов" для украинцев.

В эти месяцы мощности производства особенно порадуют нацию. К этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА, указал чиновник в интервью "Укринформу".

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось - это не быстро, год почти занял", - указал Резников.

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По его словам, в этом сезоне следует ждать производства различных дронов.

"Я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - заявил министр.

Резников может уйти с должности главы Минобороны Украины

Напомним, вокруг действующего министра обороны Украины бушует скандал из-за закупки курток у Турции для ВСУ по цене, завышенной минимум втрое.

В частности, в украинских контрактах речь шла о закупке зимних курток по цене 86 долларов за единицу, а в турецких указывались летние куртки стоимостью 29 долларов за единицу. Как прокомментировал Резников, турецкая фирма могла поправить контракт, чтобы уклониться от налогов. 31 августа первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк указал, что в первую неделю сентября Резников может отказаться от кресла министра, чтобы стать послом Украины в Великобритании.

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