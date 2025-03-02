Война в Украине и истощение парка боевых самолетов России оживили интерес к возобновлению производства МиГ-35.

Российский истребитель МиГ-35, несмотря на современные обновления, в том числе более легкие материалы, более мощные двигатели и новую авионику, не является оружейной платформой нового поколения, как Россия пытается представить его на рынке. Об этом пишет в статье для 19FortyFive консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

МиГ-35 изначально был нацелен на экспортные рынки, такие как индийский конкурс Medium-MultiRole Combat Aircraft.

При этом он фактически просто собрал в себе все изменения, которые изначально планировалось провести для его предшественника МиГ-29М, но которым помешал постсоветский экономический коллапс. Дополнительные модификации и замены включают использование более легких материалов, а также модернизированный двигатель, радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) и совершенно новый комплекс авионики.

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"Наряду с новыми бортовыми системами было изменено название самолета, чтобы он стал похож на оружейную платформу нового поколения", - отмечает эксперт.

Дело в том, что в Индии, как и в других странах Азии и Ближнего Востока, существует то, что мы называем "менталитетом Rolex". Это означает, что заказчик будет думать, что больший номер автоматически означает более совершенный и лучший продукт, пояснил 19FortyFive бывший инженер-конструктор ОКБ им Микояна.

Как отмечает Джонсон, до недавнего времени казалось, что у МиГ-35 нет будущего. Су-30СМ в значительной степени взял на себя старые миссии МиГ-29, которые он выполнял раньше. Однако Россия потеряла слишком много боевых самолетов в войне в Украине, так что военное руководство теперь обеспокоено тем, что у Москвы недостаточно истребителей.

При этом увеличение производственных линий для Су-35 и Су-30СМ не является практичным решением. Поэтому будут возобновлены производственные мощности МиГ, которые долгое время бездействовали - это позволит запустить МиГ-35 в крупносерийное производство.

Однако многие считают, что это легче сказать, чем сделать.

"Многие цепочки поставок для производства этих самолетов атрофировались, и их возобновление может оказаться в лучшем случае сложной задачей", — сказал бывший инженер ОКБ им. Микояна.

Российские истребители - новости

Ранее экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн объснил, что ключевая проблема российского истребителя Су-57, от которой он не может избавиться, заключается в неясности, сможет ли РФ масштабировать его производство.

Также Россия работает над созданием собственного истребителя 6-поколения под индексом МиГ-41, который в теории должен стать основным самолетом российских ВВС в середине XXI века. Но все свидетельствует, что эта машина появится на вооружении государства-агрессора очень нескоро.

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