Демилитаризация России идет по плану, заявил обозреватель.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, о чем свидетельствует вероятная новая поставка России вооружения из Ирана. На этот раз иранцы готовятся отправить в РФ ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Свое мнение по этому поводу обозреватель высказал в Telegram.

"Российская пропаганда десятилетиями рассказывала о том, какие у них "не имеющие аналогов" в мире ракеты и как они стремительно заменяют ТРК "Точка-У" на ОТРК "Искандер". Вот только уже в конце марта – начале апреля российские оккупанты стали все больше применять ТРК "Точка-У". В конце весны начале лета россияне стали совершенно неожиданно перенастраивать ЗРК С-300 с нанесения ударов по воздушным целям, на нанесение ударов по поверхности, тем самым пытаясь заменить ими ракетные комплексы тактического и оперативно-тактического уровня", – отметил Коваленко.

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"И вот сейчас российские информационные площадки нарадоваться не могут очередной иранской подачке в виде Fateh-110 и Zolfaghar. Интересно, сами россияне понимают, насколько ничтожно они выглядят? Не так давно пугавшие весь мир своими ОТРК "Искандер", они очень быстро перешли на советские ТРК "Точка-У", а затем старались компенсировать нехватку этого вооружения ракетами ЗРК С-300, а теперь выпрашивают кустарные поделки у Ирана. Демилитаризация России идет по плану", – добавил эксперт.

Иран передаст России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

На днях The Washington Post сообщил, что Иран планирует передать РФ баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

Якобы первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах. Эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно