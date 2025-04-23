Коптеры комплекса "Генерал Черешня" могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей и блиндажей.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели.

"Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей", - говорится в сообщении.

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В Минобороны также проинформировали, что комплекс "Генерал Черешня" может быть развернут и подготовлен к работе за считанные минуты, и это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа.

Что еще получат на вооружение ВСУ

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Беспилотники В-1 - это сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

Эти летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы различных типов, а движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель.

Кроме того, важно, что этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 имеют повышенную устойчивость к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Особенностью комплекса является его возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

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