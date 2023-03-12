Российские войска активно используют БПЛА "Ланцет" в зоне боевых действий.

Россия собирается испытать на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет-ЗМ" в ближайшее время, сообщил в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко.

"Ланцет-ЗМ" отличается от уже знакомого всем "Ланцета", российские оккупанты внесли в него изменения, полагаясь на опыт применения БПЛА по Украине в 2022 году.

Основное отличие дрона-камикадзе "Ланцет-3М" от ранних версий - наличие более разрушительной кумулятивной боевой части, изменение структуры планера, а так же применение более современной оптики, сказал Коваленко.

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Обозреватель задался вопросом, благодаря каким запчастям оккупанты смогли провести такую модернизацию, особенно оптики.

Ланцет-ЗМ мелькал в российских новостях еще в декабре 2022 года. Правда, тогда пропагандисты не смогли описать его "характеристики", ссылаясь на засекречение данных.

Вместе с тем, первые БПЛА Ланцет-ЗМ были замечены российскими пропагандистами на фронте в январе 2023 года.

БПЛА "Ланцет" на войне в Украине – что известно

Российские войска активно используют БПЛА "Ланцет" в зоне боевых действий с 2022 года, иногда беспилотники залетают вглубь фронта. Военные постоянно докладывают об их уничтожении.

Ланцеты - это барражирующие боеприпасы, то есть дроны, способные длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать, стремительно пикируя на нее.

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации ("Ланцет-3") составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия - 40-50 км. Сам БПЛА весит около 12 кг, из которых боевая часть (осколочно-фугасная) - до 5 кг. Такой аппарат может быть в воздухе около часа.

Дрон-камикадзе часто используется оккупантами в паре с российским разведывательным БПЛА "Орлан". Он определяет цель, а "Ланцет" ее поражает.

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