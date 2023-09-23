По его мнению, отсутствие ATACMS - это ограничение украинской армии в операциях по созданию условий для успешного наступления.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему Украине так нужны американские ракеты дальнего действия ATACMS.

"Прежде всего, ATACMS на хранении у США больше чем Storm Shadow и Scalp EG у Великобритании и Франции вместе взятых, причём в разы. Но, самое главное это то, что данная ракета позволяет нам значительно расширить спектр локаций пусков и повысить внезапность нанесения ударов", - написал он.

Коваленко утверждает, что благодаря тому, что ATACMS применяются РСЗО M142 HIMARS и M270, не будет постоянной привязки к локации размещения и возможности отследить направление угрозы. Вдоль всей линии боестолкновения находятся десятки M142 и M270, которые в любой момент смогут применить ATACMS.

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"Украина сможет значительно разнообразить географию применения дальнобойных ракет и значительно повысить возможности по успешному продвижению СОУ и освобождению оккупированных территорий. Комбинируя ATACMS с другими ракетами мы добьёмся максимального КПД", - рассказал эксперт.

По его мнению, отсутствие ATACMS - это ограничение украинской армии в операциях по созданию условий для успешного наступления и настойчивый отказ от передачи этих ракет это больше саботаж таких операций, чем что-либо иное.

ATACMS для Украины - детали

Джо Байден таки пообещал Владимиру Зеленскому предоставить небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на трех собеседников сообщает NBC News. Когда об этом будет объявлено, и когда поступят ракеты - пока неизвестно. Впрочем, Washington Post сообщает о высокой вероятности, что они будут с кассетной боевой частью - ведь этой модификации Штаты имеют больше.

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