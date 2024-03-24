Американские системы ПВО показали себя отлично в украинско-российской войне.

Любые сомнения относительно эффективности американской системы противовоздушной обороны Patriot в уничтожении воздушных угроз наконец развеялись после эффективного использования в Украине, заявили эксперты в интервью изданию Business Insider.

Отмечается, что уровень перехвата системы во время прошлых конфликтов оставил неоднозначную репутацию американских систем ПВО и вызвал дебаты о том, стоит ли вообще отправлять их в Украину.

Первый Patriot прибыл в Украину в апреле 2023 года, и сейчас страна имеет как минимум три, а возможно, и пять таких систем. Но очевидно, что Patriot явно работают в Украине чрезвычайно хорошо. По словам Фредерика Мертенса, аналитика Гаагского центра стратегических исследований, их работа была "неоспоримым успехом". Нет никаких аргументов против того, что это чрезвычайно эффективная система.

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История использования Patriot

Ракетный комплекс MIM-104 Patriot – это наземная мобильная зенитно-ракетная батарея, которая может сбивать пилотируемые и непилотируемые самолеты, крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой дальности и тактические баллистические ракеты.

По словам журналистов, США впервые разработали ее в 1960-х годах, а на поле боя она впервые была использована во время войны в Персидском заливе, которая началась в 1990 году. Мертенс описал Patriot как имевшие "шаткое поведение" во время войны в Персидском заливе. В частности, возникали вопросы относительно его эффективности против иракских ракет "Скад".

Patriot также использовались союзниками США в войне в Ираке, где был зафиксирован ряд ошибок, в том числе сбивание союзных самолетов, когда система ошибочно идентифицировала самолет как иракскую ракету.

Саудовская Аравия использовала систему Patriot против атак повстанцев-хуситов. Тогда заявляли о "достаточно высоком проценте успешных перехватов". Однако некоторые эксперты были другого мнения.

Со времен войны в Персидском заливе система была усовершенствована самой современной ракетой системы, PAC-3, которая впервые была использована в войне в Ираке. Пока не подтверждено, использует ли Украина более раннюю модель PAC-2 или PAC-3. В любом случае, что к тому времени, как система прибыла в Украину, она "прошла через десятилетия модернизации", говорится в статье.

Украинский успех

Мертенс сказал, когда это оружие было развернуто в Украине, возник вопрос, как оно справится с новейшими ракетами россиян. Здесь, по его словам, оно превзошло все ожидания.

Мертенс сказал, что "цель России состояла в том, чтобы сделать атаку настолько сложной и массированной, чтобы они могли прорваться и уничтожить Patriot с самого начала", но россияне "полностью провалились".

Независимо подтвержденных данных о том, сколько именно ракет, беспилотников или самолетов сбили украинские системы ПВО, в частности, Patriot, нет. Также отсутствует официальное подтверждение об уничтожении хотя бы одного американского комплекса. Но система была причастна к подтвержденным случаям уничтожения российских самолетов и ракет.

Военнослужащие армии США, которые помогали тренировать украинцев, недавно рассказали ВВС, что украинские военные "поражают" своим мастерством владения системой. Директор американского аналитического центра "Оборонные приоритеты" Раджан Менон считает, что успех частично связан с тем, что удалось интегрировать американские комплексы в сеть систем советских времен и систем, предоставленных НАТО.

Неожиданные победы

Неожиданной победой Украины для некоторых экспертов стало то, что Patriot сбили российские гуперзвуковые ракеты "Кинжал", которые, как утверждают в РФ, невозможно перехватить.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Ян Каллберг выдвинул теорию, которую разделяет ряд экспертов, о том, что Украина использовала Patriot как часть дерзких планов по сбиванию российских истребителей. Он сказал, что Украина, похоже, эксплуатирует способность системы располагать пусковую установку значительно дальше, чем радар, который ее направляет.

Неопределенное будущее

Указано, что несмотря на успех, не ясно, станут ли Patriot долговременным ресурсом для Украины, которая скорее всего, имеет лишь несколько батарей. Белый дом и Пентагон предупредили в январе, что поставки ракет для систем вскоре могут стать непосильными из-за их высокой стоимости: от 2 до 4 миллионов долларов за штуку. И Киев заявляет, что у него в целом заканчиваются ракеты ПВО.

Бронк отметил, что существует "огромный глобальный дефицит" в поставках ракет Patriot, поскольку эта система используется во многих странах.

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