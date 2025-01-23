Детали к ним больше не производятся, что затрудняет техническое обслуживание и долгосрочную эксплуатацию.

Северная Корея вскоре получит российские истребители Су-27 и МиГ-29, которые станут существенным дополнением к ее стареющим военно-воздушным силам. Однако эти самолеты будут сталкиваться с большими проблемами, пишет экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон в статье для 19fortyfive.

Хотя МиГ-29 и Су-27 являются истребителями 4-го поколения, и уступают современным самолетам, однако по сравнению с нынешним флотом Корейской народной армии, эти модели все еще "грозные". В настоящее время силы эксплуатируют около 35 старых самолетов МиГ-29. Некоторые из них изначально поставлялись в виде комплектов для разборки, чтобы их можно было собрать на месте в КНДР.

"Дополнительные МиГ-29 и/или Су-27 теоретически могли бы стать плюсом для ВВС КНДР, но что может вызвать проблемы при передаче подержанных самолетов Киму, так это то, что МиГ-29 и Су-27 4-го поколения уже давно не производятся", - отмечает эксперт.

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Он отмечает, что эти самолеты в основном оснащены аналоговыми бортовыми системами. Кроме того, некоторые заводы, которые раньше производили основные компоненты для этих моделей, больше их не производят – либо потому что сами заводы уже не существуют или они перешли на совершенно другой тип производственных линий.

Как отмечает эксперт, поиск адекватных источников запасных частей для этих старых моделей будет крайне сложной задачей, - они не только больше не производятся, но и не эксплуатируются в больших количествах в российских ВКС.

"Уже есть много историй о том, что страны, использующие старые российские самолеты, вынуждены придумывать собственные средства поддержки этих платформ", - пишет Джонсон.

Наконец, из-за того, что они сняты с производства, а старые самолеты разбираются после снятия с эксплуатации, не так много МиГов, которые были бы совместимы с самолетами, которые сейчас эксплуатируются ВВС КНДР, добавляет эксперт.

"В конечном итоге, хотя эти самолеты могли бы временно усилить воздушные возможности Северной Кореи, логистические и технологические препятствия могли бы ограничить их реальное влияние", - подчеркивает он.

КНДР и Россия - новости

В планы Северной Кореи на 2025 год входит передача российским оккупантам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, это же касается артсистем (170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991) и снарядов.

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