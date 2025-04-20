С истребителей могли снять часть важного оборудования перед тем, как передать их Украине.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в боях два истребителя F-16. Эксперт по иностранным военным вопросам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон в своей колонке для 19FortyFive заявил, что проблема может заключаться в изменениях, которые внесли в самолеты перед тем, как их передали Киеву.

Версии гибели Павла Иванова

Эксперт напомнил, что в прошлую субботу в Министерстве обороны Украины объявили о том, что капитан Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания, пилотируя истребитель F-16. Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил пилоту звание Героя Украины.

Рубен Ф. Джонсон отметил, что истребитель Иванова мог быть сбит российской ракетой. Украинский чиновник рассказал в комментарии для BBC News Україна, что всего россияне выпустили по самолету три ракеты. По его словам, это могли быть либо управляемые ракеты класса "земля-воздух", выпущенные из системы C-400, либо ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 "Вымпел".

Видео дня

Эксперт поделился, что россияне могут запускать Р-37 из трех своих истребителей, которые оснащены радаром с пассивной электронно-сканирующей решеткой: МиГ-31, Су-30СМ и Су-35.

Рубен Ф. Джонсон добавил, что предыдущий F-16 Украина также потеряла вместе с пилотом, когда истребитель пролетел через поле обломков, образовавшееся после перехвата одной из батарей ПВО Украины заходящей крылатой ракеты.

Главная проблема украинских F-16

По словам эксперта, главная проблема украинских F-16 заключается в том, что с них было снято бортовое оборудование, которое связано с тактической сетью обмена данными Link 16, до того, как они были переданы Киеву. Он подчеркнул, что об этом ранее говорил старший директор одной из украинских компаний, которая занимается производством оборонной электроники.

Рубен Ф. Джонсон добавил, что радар на украинских F-16 - более старый AN/APG-66, установленный на первоначальных моделях истребителя. Он менее эффективен, чем версии радара МиГ-29 "Фазотрон" N019, которые модернизировала Украина. Более того, отсутствие оборудования Link 16 снижание эффективную дальность, на которой украинцы могут поражать российские самолеты.

Кроме того, отсутствие возможности запускать американские ракеты AIM-120 [AMRAAM] AAM делает украинские F-16 еще более уязвимыми. Россияне могут запускать по истребителям Р-37 гораздо раньше, чем украинские пилоты смогут открыть по ним огонь, подчеркнул эксперт.

F-16 в Украине - важные новости

Ранее главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков рассказал, до какого года Украине пришлось бы прождать в очереди на покупку F-16. Он сообщил, что если Украина закажет F-16 прямо сейчас, то получить истребители сможет не раньше 2028 года.

Кроме того, эксперт по авиации Валерий Романенко говорил о том, что украинские F-16 уступают современным самолетам РФ. По его словам, вопрос состоит в радиолокаторах и дальнобойности их ракет.

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