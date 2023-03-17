В Белом доме отказались предоставить оценку решению Польши.

Решение Польши отправить в Украину истребители МиГ-29 является "суверенным решением" и оно не побуждает президента США Джо Байдена отправить американские самолеты F-16 Киеву, считают в Белом доме.

Как пишет CNN, чиновник Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что обещание Польши прислать четыре самолета, которое отличает страну от других партнеров по НАТО, не меняет позицию США.

"Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенные решения для любой страны, и мы уважаем эти суверенные решения. ... Они могут определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это охарактеризовать", – сказал он.

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В то же время Кирби отказался дать оценку решению Польши. По его словам, США не имеют права на то, чтобы охарактеризовать его.

Истребители для Украины - что стоит знать

Варшава объявила, что передаст Украине истребители МиГ-29 В ближайшие дни. Польша стала первой страной, которая пообещала поставить самолеты Украине. Впоследствии присоединилась Словакия, которая также имеет передать МиГ-29.

Глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что Украина получит два-три типа истребителей.

США, Великобритания и другие страны пока отказываются передавать Украине самолеты. Президент США Джо Байден, в частности, заявлял, будто Киев пока не нуждается в самолетах. В то же время Конгресс собирается продолжить давление на администрацию Байдена с целью передачи истребителей.

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