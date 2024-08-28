По его убеждению, создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

Военный эксперт Иван Киричевский высказал предположение, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам.

Он отметил, что мы не знаем, когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты, а также то, в каком формате эти испытания происходили.

"Сложно сказать, есть ли у нас полигон на сегодня, где бы мы имели возможность скрыто провести испытания такого типа ракеты. Вряд ли у наших западных партнеров тоже есть полигоны, на которых они бы позволили испытать именно баллистические ракеты. И здесь очень интересен один факт. В 2023 году россияне очень часто заявляли, что сбивали ракету "Сапсан". Поэтому кто знает, возможно испытания нашей баллистической ракеты происходило не на полигоне, а в реальных боевых условиях. Фактически, испытания происходили сразу по оккупантам", - сказал он в эфире Еспресо.

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По его убеждению, создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

"Очень хорошо, что сегодня мало известных фактов относительно нашей баллистической ракеты. Это хорошо для нас и не очень - для противника. Враг не должен знать, какие типы вооружения у нас есть в арсенале. Однако, следует отметить главное - баллистическая ракета является очень большим достижением для нас. Россияне били по объектам энергетики и нашему ВПК, а в таких условиях создать баллистическую ракету крайне сложно", - добавил аналитик.

Испытания украинской баллистической ракеты - детали

Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

"Было испытание - положительное - первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", - заявил глава государства.

Президент не сказал, о каком именно комплексе идет речь. По мнению Defense Express, Зеленский, наверное, имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2".

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