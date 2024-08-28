Военный эксперт Иван Киричевский высказал предположение, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам.
Он отметил, что мы не знаем, когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты, а также то, в каком формате эти испытания происходили.
"Сложно сказать, есть ли у нас полигон на сегодня, где бы мы имели возможность скрыто провести испытания такого типа ракеты. Вряд ли у наших западных партнеров тоже есть полигоны, на которых они бы позволили испытать именно баллистические ракеты. И здесь очень интересен один факт. В 2023 году россияне очень часто заявляли, что сбивали ракету "Сапсан". Поэтому кто знает, возможно испытания нашей баллистической ракеты происходило не на полигоне, а в реальных боевых условиях. Фактически, испытания происходили сразу по оккупантам", - сказал он в эфире Еспресо.
По его убеждению, создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.
"Очень хорошо, что сегодня мало известных фактов относительно нашей баллистической ракеты. Это хорошо для нас и не очень - для противника. Враг не должен знать, какие типы вооружения у нас есть в арсенале. Однако, следует отметить главное - баллистическая ракета является очень большим достижением для нас. Россияне били по объектам энергетики и нашему ВПК, а в таких условиях создать баллистическую ракету крайне сложно", - добавил аналитик.
Испытания украинской баллистической ракеты - детали
Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.
"Было испытание - положительное - первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", - заявил глава государства.
Президент не сказал, о каком именно комплексе идет речь. По мнению Defense Express, Зеленский, наверное, имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2".