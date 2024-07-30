Заявляется, что "Искандер-1000" имеет большую взрывную часть – ее увеличили в 1,5 раза.

Российские пропагандисты заявили о создании модернизированной ракеты "Искандер-1000", дальность которой якобы составит до 1 тысячи километров. Она может быть несколько лучше имеющихся на вооружении у оккупантов "Искандеров", считает генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

В эфире "24 канала" он отметил, что речь идет не о каких-то чрезвычайных улучшениях. Модернизированная ракета "Искандер-1000" будет иметь большую зону действия, но не настолько, как говорят россияне. Ее радиус действия составит до 800 километров, считает генерал.

"Соответственно эти ракеты, запущенные с территории России, смогут достать до Восточной Европы. Однако дальше они не полетят", – пояснил Маломуж.

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Кроме того, эта ракета имеет измененную систему защиты от средств ПВО. Однако продвинутые образцы комплексов противовоздушной обороны от США и Германии все равно их обнаружат. Также "Искандер-1000" имеет большую взрывную часть – ее увеличили в 1,5 раза.

"Эту ракету смогут сбивать Patriot, IRIS-T. Однако расширенный радиус ее действия свидетельствует о том, что она представляет угрозу странам НАТО", – подчеркнул генерал.

При этом отмечается, что украинские военные уже сбивали вражеские "Искандеры". Также хорошие показатели по сбиванию российских ракет "Кинжал" и "Циркон".

"Новые "Искандер-1000", в определенной степени, усилят возможности россиян, но не критично для систем ПВО Украины и западных стран", – резюмировал Николай Маломуж.

Россияне хвастаются ракетой "Искандер-1000"

Россия работает над баллистической ракетой под условным названием "Искандер-1000". Пропагандисты утверждают, что она имеет дальность в 1000 километров и доработанную боевую часть. В то же время заявленный коэффициент вероятного отклонения от цели равен "от 5 метров".

Отмечается, что "Искандер-1000" якобы имеет конструктивное сходство с баллистической ракетой 9М723 к ОТРК "Искандер".

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