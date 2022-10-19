Баллистические ракеты типа Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран согласился поставлять России для войны против Украины, трудно сбивать имеющимися средствами, для этого необходимы комплексы ПРО типа американского Patriot.
Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в новом выпуске программы "Аргумент".
"Иранские ракеты FATAR VFP 1-10 и Zolfaghar. Один тип ракет – 300 км дальности, другая – 700 км. Это довольно мощное оружие, боевая нагрузка несколько сот кг. Есть сообщения об их боевом применении в Сирии. Вопрос заключается в том, насколько они точные. На этот вопрос ответов пока нет. Потому что судить по результатам их применения в Сирии очень трудно", - сказал Федоров.
Он подчеркнул, что "ракеты дальностью 300 км поставлялись из Ирана Хезболле, теперь – России, что, конечно, наводит на размышления".
"Если у этих ракет круговое вероятное отклонение (круг радиуса, куда попадает половина ракеты), если это 100-150 м – тогда для уничтожения критических элементов они не слишком пригодны. Если точность не очень высокая, то непонятно куда попадет эта ракета. Но если это точные ракеты – угроза от них достаточно серьезная", - объяснил эксперт.
На вопрос о возможной реакции Израиля на помощь Ирана России Федоров ответил: "Как я понимаю, общая реакция Израиля уже есть, поскольку Россия связалась с Ираном, а Иран - злейший враг Израиля. Тогда он (Израиль – УНИАН) должен пересмотреть свою позицию по помощи Украине и оказать более существенную. У Израиля есть неплохие противоракетные системы, есть системы "Железный купол", которая может перехватывать достаточно серьезные снаряды. Связавшись с Ираном, Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу".
Поставки Ираном оружия России – что известно
В конце лета Тегеран тайно передал РФ тысячи ударных дронов-камикадзе взамен якобы на поставки российских истребителей. МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
В настоящее время российские войска используют эти БПЛА для атак на критические объекты инфраструктуры. Этими действиями Россия фактически ускорила поставки передовых ПВО Украине. В свою очередь, США, Франция и Британия подняли вопрос поставок иранских беспилотников на закрытом заседании Совбеза ООН.
18 октября агентство "Reuters" сообщало, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, в частности Zolfaghar.
Это подтверждает мнения отдельных западных экспертов, утверждавших, что у России заканчиваются ракеты большой дальности.
На фоне эскалации войны с участием Ирана участились слухи по предоставлению Израилем помощи Украине. Однако, согласно источникам израильской газеты "Haaretz", телефонный разговор Минобороны двух стран был сорван на фоне участившихся угроз со стороны Кремля.