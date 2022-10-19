Ракеты дальностью 300 км поставлялись из Ирана Хезболле, теперь – России, что, конечно, наводит на размышления, отметил эксперт.

Баллистические ракеты типа Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран согласился поставлять России для войны против Украины, трудно сбивать имеющимися средствами, для этого необходимы комплексы ПРО типа американского Patriot.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в новом выпуске программы "Аргумент".

"Иранские ракеты FATAR VFP 1-10 и Zolfaghar. Один тип ракет – 300 км дальности, другая – 700 км. Это довольно мощное оружие, боевая нагрузка несколько сот кг. Есть сообщения об их боевом применении в Сирии. Вопрос заключается в том, насколько они точные. На этот вопрос ответов пока нет. Потому что судить по результатам их применения в Сирии очень трудно", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что "ракеты дальностью 300 км поставлялись из Ирана Хезболле, теперь – России, что, конечно, наводит на размышления".

"Если у этих ракет круговое вероятное отклонение (круг радиуса, куда попадает половина ракеты), если это 100-150 м – тогда для уничтожения критических элементов они не слишком пригодны. Если точность не очень высокая, то непонятно куда попадет эта ракета. Но если это точные ракеты – угроза от них достаточно серьезная", - объяснил эксперт.

На вопрос о возможной реакции Израиля на помощь Ирана России Федоров ответил: "Как я понимаю, общая реакция Израиля уже есть, поскольку Россия связалась с Ираном, а Иран - злейший враг Израиля. Тогда он (Израиль – УНИАН) должен пересмотреть свою позицию по помощи Украине и оказать более существенную. У Израиля есть неплохие противоракетные системы, есть системы "Железный купол", которая может перехватывать достаточно серьезные снаряды. Связавшись с Ираном, Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу".

Поставки Ираном оружия России – что известно

В конце лета Тегеран тайно передал РФ тысячи ударных дронов-камикадзе взамен якобы на поставки российских истребителей. МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В настоящее время российские войска используют эти БПЛА для атак на критические объекты инфраструктуры. Этими действиями Россия фактически ускорила поставки передовых ПВО Украине. В свою очередь, США, Франция и Британия подняли вопрос поставок иранских беспилотников на закрытом заседании Совбеза ООН.

18 октября агентство "Reuters" сообщало, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, в частности Zolfaghar.

Это подтверждает мнения отдельных западных экспертов, утверждавших, что у России заканчиваются ракеты большой дальности.

На фоне эскалации войны с участием Ирана участились слухи по предоставлению Израилем помощи Украине. Однако, согласно источникам израильской газеты "Haaretz", телефонный разговор Минобороны двух стран был сорван на фоне участившихся угроз со стороны Кремля.

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