Военный отметил, что важно, чтобы бортовая система РЛС видела цель и можно было нанести по ней удар.

Переданные западными партнерами самолеты F-16 потребуют модернизации. Пока известно четыре страны, которые предоставят самолеты.

На вопрос сколько таких самолетов Украина может получить, потому что называют цифры и 15, 30, 60, представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что "все цифры правильные, которые вы назвали, просто речь идет о каждой стране". По его словам, на сегодня уже объявлено четыре страны, которые могут передавать Украине истребители.

"Что-то придет раньше, что-то позже, что-то надо подмонтировать, возможно. Что-то отправить в центр подготовки в Румынию для обучения пилотов и таким образом мы будем иметь то количество, о котором вы говорили", - добавил военный в эфире телемарафона.

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Представитель Воздушных сил отмечает, что необходима будет модернизация этих самолетов.

"Надо эти самолеты будет и кое-что модернизировать, потому что мы противостоим серьезной машине. Российская авиация - это около 1,5 тысячи боевых самолетов. Не вся армада атакует Украину - несколько сотен сосредоточены условно близко к украинским границам. Таким образом они (россияне - УНИАН) имеют технологические самолеты Су-35, Су-34. нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам", - сказал Игнат.

По его словам, важно, чтобы бортовая система РЛС видела цель и можно было нанести по ней удар.

"Надо оккупантов отогнать подальше, чтобы уменьшить нагрузку на пехоту, чтобы меньше управляемых авиабомб и управляемых ракет летело по нашей земле", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 не помогут ВСУ сбивать различные российские баллистические ракеты, но будут способны дать отпор российской авиации.

Спикер заявил, что украинские летчики и наземный персонал продолжают проходить подготовку на различных площадках. География этих площадок растет, потому что каждая страна, входящая в состав авиационной коалиции, предоставляет возможность заниматься тем или иным процессом.

Он подчеркнул, что очень непросто перейти на управление западными самолетами и украинские летчики делают это в очень рекордные сроки.

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