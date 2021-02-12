В случае начала войны с западным альянсом Москве будет очень важно уничтожить базы на территории северной страны.

Военно-воздушные силы России отправили 2 из 17 своих стратегических бомбардировщиков Ту-160, чтобы они сделали круг вокруг Северной Европы.

Эти самолеты - самые мощные бомбардировщики в российском арсенале. Их достаточно часто можно увидеть в небе над Европой, поскольку они проводят тренировки, испытывают воздушную оборону НАТО, а иногда совершают дальние перелеты в Сирию, чтобы нанести удар по оппозиционным силам.

Читайте такжеNational Interest: Американские B-52 отрабатывают ядерный удар по России, но зачем?В мирное время Ту-160 большей частью используются для того, чтобы послать сигнал. "Народ, мы здесь и вы можете стать нашей мишенью", - пояснил независимый военный эксперт из России Павел Лузин.

Но, как пишет Forbes полет Ту-160 на этой неделе был особенным. Прежде всего, это мог быть сигнал о российском ответе на первое в истории развертывание бомбардировщиков B-1 ВВС США в Норвегии. Более того, российские великаны совершили редкий проход по маршруту, который может быть очень важным в условиях войны.

"Спросите себя, что сверхзвуковые Ту-160, способные нести ядерные и обычные крылатые ракеты, будут делать в случае начала войны с НАТО. Они не вооружены противокорабельными ракетами, поэтому их цели будут сугубо наземными. И среди них могут быть командные центры, базы ВВС и порты", - пишет издание.

Но где? Истребители НАТО постоянно перехватывают Ту-160 в международном воздушном пространстве над Черным, Балтийским и Северным морями, а также над Арктическим океаном. Это означает, что во времена войны бомбардировщики могут нацелиться против военных объектов в Украине и вдоль северного фланга НАТО.

Читайте такжеРоссийские бомбардировщики Ту-160 хотят вооружить гиперзвуковыми ракетамиНо вылет Ту-160 на этой неделе был необычным. Они поднялись в небо с базы в Энгельсе на Западе России и отправились на север к Арктическому океану, затем отправились на запад к архипелагу Шпицберген, а затем - на юг к норвежскому морю. Российские самолеты пролетели вдоль норвежского побережья и, наконец, вернулись в Энгельс.

Пара перехватчиков МиГ-31 с базы ВВС "Рогачево" на севере России какое-то время сопровождали бомбардировщики, когда они проходили через Карское море в направлении Арктики. Два норвежских F-16 с базы "Бодо" перехватили Ту-160 над океаном у северного края Норвегии.

Этап плана полета, на котором Ту-160 приблизились к Исландии с севера, прежде чем развернуться на восток, был очень интересным. Не известно, как часто российские бомбардировщики летали по этому маршруту.

"Это потенциально мог быть сигнал против полицейской воздушной миссии НАТО в Исландии", - считает ядерный эксперт из Федерации американских ученых в Вашингтоне Ганс Кристенсен.

Согласно соглашению, которое альянс заключил с Исландией по патрулированию неба, страны НАТО отправляют на остров небольшое количество истребителей. Они часто проходят ротацию и остаются на исландской территории от нескольких недель до нескольких месяцев. Среди самолетов, которые в последнее время находились в Исландии, были британские истребители Typhoon, итальянские F-35 и американские F-15.

Они патрулируют часть неба над океаном между Гренландией, Исландией и Великобританией. Это так называемый "GIUK-проход". В условиях войны НАТО будет проводить кампанию "запрета доступа", призванную заблокировать возможность российских сил прорваться через этот проход в открытый океан. В свою очередь, силы России будут пытаться подавить силы НАТО, которые защищают GIUK. Миссия становится более критичной для Москвы, поскольку альянс развертывает все более серьезные силы вдоль северного фланга.

Читайте такжеBloomberg: Угроза ядерной катастрофы растетПомимо отправки бомбардировщиков B-1 в Норвегию, ВВС США также разместили B-2 в Исландии. Стелс-бомбардировщики B-2 с исландской базы могут угрожать российским базам в регионе, в частности главным портам, которые поддерживают Северный флот РФ.

"Это делает Исландию очень важной целью для российских бомбардировщиков", - сказал Кристенсен.

Исландия - крепкий орешек. Но если какой-то российский самолет и способен удачно провести атаку по острову, то это Ту-160. Благодаря дальнему радиусу полета он способен долго двигаться по кругу вокруг Исландии за пределами досягаемости для истребителей наземного базирования. Это позволит Ту-160 выбрать вектор приближения к стране, на котором уязвимость перед обороной НАТО будет наименьшей.

Россия и НАТО отправляют все больше бомбардировщиков в Северную Европу. И становится очевидным, как каждая из сторон собирается использовать их, если новая Холодная война вдруг станет горячей.

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Перевод: Лесь Дымань