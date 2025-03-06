Военный эксперт объяснил, что некоторые виды западного вооружения уже не имеют той эффективности, как в 2022 году. И что в случае полной остановки помощи США будет трудно.

Ряд американского оружия уже не имеет такой эффективности, какой она была в 2022 году, ведь российским оккупантам удается находить противодействие. Это же касается и HIMARS . При этом США пока еще не прекратили помощь Украине, поэтому говорить о характеристиках того или иного оружия публично не стоит, заявляет военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. В частности, он не ответил, влияют ли на это системы РЭБ России.

"Украина продолжает наращивать производство беспилотников. В этом наше преимущество. Впрочем, во многих базовых вопросах мы зависим от американской помощи. Имею в виду бронетехнику, например. Представляю, какой проблематичной будет логистика запчастей и как трудно будет ремонтировать эту технику", - отметил он в интервью Hromadske.

По словам эксперта, Украине будет не хватать элементарных вещей для того, чтобы обеспечить и технически подготовить американскую бронетехнику, если США все же остановят военную помощь. Это касается не только "брони", но и артиллерийских систем. Ведь каждую систему необходимо обслуживать и так далее.

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"Я даже не говорю о ремонте или восстановлении после поражения техники. Я имею в виду даже порчу соответствующих компонентов. Для обеспечения жизнедеятельности техники нужны компоненты", - подчеркнул Самусь.

Аналитик считает, что если президент США Дональд Трамп все же решит полностью остановить американскую помощь Украине, тогда часть оружия будет невозможно использовать в дальнейшем и придется искать альтернативы и даже какие-то нестандартные вещи. К примеру, "каннибализацию" менее пригодной техники для ремонта других систем.

"Однако все это не произойдет моментально. Если прекращение помощи будет иметь катастрофические последствия для США сразу, включая запуск дестабилизационных процессов в самой Америке, то Украина почувствует последствия только через некоторое время", - подытожил он.

До момента, пока Украина не почувствует проблемы, уже можно будет нарастить производство собственной бронетехники. И за счет европейских инвестиций.

Что известно о ситуации с заморозкой помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украина перестала получать данные для нацеливания HIMARS. Журналист The Economist Оливер Кэрролл процитировал слова собеседника, который предоставил ему эту информацию: "Трамп хотел благодарности. Мы напишем ее на могилах погибших украинцев".

Кроме того, Шмыгаль оценил, сможет ли Украина полностью обеспечить себя артиллерией. По его словам, Украина наращивает производство артиллерийских боеприпасов. Речь, в частности, о боеприпасах калибра 155-мм, 105-мм и 122-мм

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