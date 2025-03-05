ВСУ не используют HIMARS по максимуму. Вместо этого они берегут их для наиболее эффективных огневых задач.

В ходе боевых действий ВСУ использовали более 40 американских HIMARS, за исключением двух, которые уничтожили оккупанты, для поражения российской артиллерии, штабов и скоплений войск.

Но теперь, когда президент США Дональд Трамп заморозил всю помощь Украине, украинские HIMARS могут в итоге исчерпать поставленные американцами ракеты, пишет Forbes. Если Трамп не возобновит помощь, то у Украины будет два варианта: навсегда забыть о HIMARS и смириться с серьезной потерей огневой мощи на передовой или найти другого поставщика ракет.

Сколько ракет к HIMARS поставили США Украине подсчитать трудно, но по данным издания, Пентагон при бывшем президенте Джо Байдене потратил $1,2 млрд на ракеты, совместимые с HIMARS, которые он отправил Украине, что должно составить около 7000 ракет.

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При максимально реалистичной скорострельности батальон с 16 HIMARS - в украинской армии есть как минимум два эквивалента батальона - выпускает около 200 ракет в день. ВСУ могли бы выпускать 400 каждый день.

Это истощило бы запас, скажем, 10 тыс. ракет менее чем за месяц. Прошло более 30 месяцев с тех пор, как Украина получила свои первые HIMARS.

Вывод очевиден: украинская армия не стреляет этими ракетами с максимальной скоростью. Вместо этого она бережет свои HIMARS для наиболее эффективных огневых задач - например, для поражения больших скоплений незащищенных российских войск на полигонах. Рассудительно стреляя, украинцы могли оставить несколько ракет в резерве.

Но после заморозки помощи США, любые резервы будут носить временный характер. Издание отметило, что европейцы могут помочь Украине. Великобритания, Германия, Италия и Франция предоставили Украине 25 гусеничных пусковых установок M270, которые стреляют теми же 227-миллиметровыми ракетами, что и HIMARS, а также ракеты американского производства для них.

"Но европейские запасы боеприпасов никогда не были такими большими, как американские. Возможно, европейские союзники Украины смогут поддерживать украинские HIMARS для периодических огневых задач. Однако они, скорее всего, будут происходить реже, чем раньше", - написало издание.

Журналисты отметили, что немецкая промышленность выразила заинтересованность в производстве ракет, совместимых с HIMARS. Но немецкий ракетный завод все еще остается идеей, и на его запуск могут потребоваться годы.

Британская и французская промышленность также работают над боеприпасами для британских и французских M270. Однако неясно, как быстро эти европейские ракеты могут поступить в массовое производство.

Кроме того, турецкая промышленность разработала, но пока не производит в больших количествах, ракету, совместимую с HIMARS, под названием SAGE 227. Учитывая позицию США и растущий спрос со стороны Украины, оставляет открытым вопрос о том, станет ли Турция производить эти боеприпасы для ВСУ.

"Если Трамп продолжит задерживать помощь, а HIMARS продолжат вести обстрелы с нынешней интенсивностью, это будет хорошим признаком помощи одного из верных союзников Украины", - констатировало издание.

Удары по оккупантам

19 ноября 2024 года ВСУ ударили по арсеналу оружия в Брянской области. Российское Минобороны заявило, что регион атаковали шестью американскими ракетами ATACMS, пять из них они якобы сбили, а одну - повредили.

А 1 декабря прошлого года в Курской области был поражен командный пункт 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Для удара по российскому командному пункту задействовали американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS.

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