Ударные дроны используются против бронированной техники и систем ПВО врага.

Осенью 2024 года в Германии объявили о планах передать Украине 4000 тысяч неназванных барражирующих боеприпасов. Позже выяснилось, что речь шла об ударных дронах типа HF-1 от компании Helsing. Сейчас Силы обороны Украины уже активно используют эти БПЛА в борьбе против российских оккупантов, пишет Defense Express.

Отмечается, что в сюжете немецкого издания BILD говорится о том, что уже было поставлено около 1000 дронов типа HF-1. Журналисты даже показали, как эти БПЛА используют бойцы Сил специальных операций в Сумской области.

По словам одного из военных, они используют дроны HF-1 против ряда различных целей, включая бронированную технику и системы ПВО врага. Другой оператор дрона рассказал журналистам, что они работают с HF-1 на дальность около 45-50 км.

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В издании отметили, что дроны HF-1 оборудованы системой донаведения, которая помогает захватить цель и держать ее до самого поражения. Также бойцы работают с системой, где пилот находит цель, захватывает эту цель, а затем самолет поражает ее.

В издании подчеркнули, что HF-1 делают из фанеры. Это положительно влияет на удешевление этого вооружения.

"Материал, из которого он сделан, не имеет значения в принципе и можно использовать любой материал, лишь бы он летал. Он может быть сделан из дерева, так и из пенопласта, полностью напечатанный на 3D-принтере и так далее. Это не имеет значения для самолета. В нашем случае то, что он сделан из дерева, делает его даже лучше, так как он радиопрозрачный и позволяет лучше работать на больших расстояниях", - объяснил один из военных.

Более того, украинские военные выявили и некоторые недостатки этих дронов. В частности, выяснилось, что искусственный интеллект работает только на последнем километре до цели. До этого оператору нужно вести его вручную.

"Все дроны Helsing на фронте требуют постоянного усовершенствования, поскольку только в реальных боевых условиях выявляются настоящие слабые места. Особенно системы связи необходимо непрерывно адаптировать к условиям поля боя. Алгоритмы захода на цель также требуют дальнейшей оптимизации для повышения точности попаданий", - сказал журналистам один из военных.

Также украинские бойцы поделились в разговоре с журналистами, что Силам обороны нужно больше как дронов, так и людей, которые с ними работают.

Украинские дроны - другие новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский рассказал, что на фронте уже работают украинские дроны на оптоволокне дальностью 20 км. По его словам, сейчас Украина работает над наращиванием количества и способности дронов на оптоволокне.

Кроме того, стало известно, что украинские бойцы получат новые отечественные дроны-камикадзе "Амага-10". Они имеют повышенную устойчивость к воздействию РЭБ, высокую скорость и маневренность.

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