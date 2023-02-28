По прогнозу, в дальнейшем российские военные будут применять все чаще советские ракеты Х-22 и комплексы С-300.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чего дальше можно ожидать от России, к каким атакам она прибегнет в ближайшее время. В эфире телемарафона он заявил, что ракетный потенциал РФ истощается. Речь идет о крылатых ракетах.

"Есть большой дефицит "Калибров" и Х-101. Не ожидал оккупант, что будет воевать целый год и тратить такой запас ракет на критическую инфраструктуру, не имея ничего из этого в результате", — говорит Игнат.

По его прогнозу, в дальнейшем российские военные будут применять все чаще советские ракеты Х-22 и комплексы С-300. Вопрос лишь в том, настолько они будут эффективными и настолько частыми будут атаки.

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"Мы видим, что частенько С-300 даже не долетают до территории Украины, падают им на головы. То ли срабатывают самоликвидаторы, то ли такое состояние тех ракет", — отметил спикер Воздушных сил.

Россия применяет С-300 против Украины

Российские захватчики активно используют ракеты С-300 в прифронтовых регионах из-за их большого количества и дефицита высокоточного дальнобойного оружия, заявлял ранее Игнат.

С-300 - это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства. Разработка зенитно-ракетного комплекса С-300 началась в СССР еще в конце 1960-70-х годов прошлого века.

Эти зенитные ракетные комплексы способны поражать различные цели на дальностях от нескольких километров до 75-200 километров.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему украинская ПВО не способна сбивать российские ракеты Х-22. Ракета Х-22 предназначена для поражения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью.

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