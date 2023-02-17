В мирное время россияне планировали утилизировать такие ракеты, которые у них есть в избыточном количестве.

Российские захватчики активно используют ракеты С-300 в прифронтовых регионах из-за их большого количества и дефицита высокоточного дальнобойного оружия. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

"С-300 действительно используют довольно часто, потому что имеют таких ракет достаточно. Они даже в мирное время планировали их утилизировать, потому что те ракеты давно у них произведены и являются избыточным типом вооружения, за которым надо ухаживать. Поэтому они выбрали такой путь - наносить удары этими ракетами, потому что имеют очевидный дефицит высокоточного дальнобойного оружия. Ну, а две прифронтовые зоны не нуждаются в дальних ударах", - сказал Игнат.

По его словам, коварство таких ракет в том, что расстояние до целей является небольшим, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому оповещать об их применении довольно трудно - для этого нужно точно знать, что противник намерен осуществить такой ракетный обстрел.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 16 февраля, противник выпустил более 40 типов ракет по территории Украины.

В частности, российские террористы поздно вечером 16 февраля нанесли удар ракетами С-300 по Харькову.

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