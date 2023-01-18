Противовоздушные средства, которые есть у Украины на вооружении, не могут обеспечить эффективный и безоговорочный перехват такой цели, как Х-22.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему украинская ПВО не способна сбивать российские ракеты Х-22. В своем Телеграмм-канале он расставил все точки над "і" в этом вопросе.

Ракета Х-22 обладает следующими характеристиками:

скорость от 3 до 4,5 Маха.

высота полета - до 25 км.

Эксперт отметил, что 1 Мах = 1 224 км/ч. Максимальная скорость Х-22 составляет 5 500 км/ч.

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"Но есть один очень интересный нюанс. В 1970-х разрабатывалась модификация Х-22Б, которая имела максимальную скорость 6 Махов, что уже являлось гиперзвуком. Напомню, что порог гиперзвука это 5 Махов", — говорит Коваленко.

Он подчеркнул, что имеющиеся в распоряжении ПВО Украины средства и вправду не могут сбивать Х-22. Некоторые из них не тянут эту ракету по высоте, другие по скорости перехвата.

Так, С-300 могут перехватывать цель на скоростях до 4,5 тыс. км/ч, ЗРК "Бук" - до 3 тыс. км/ч, ЗРК NASAMS - до 3,5 тыс. км/ч. IRIS-T - до 3 Махов.

"То есть, из всего вышеизложенного какой можно сделать вывод? А вывод прост. Что те противовоздушные средства, которые есть у Украины на вооружении, не могут обеспечить эффективный и безоговорочный перехват такой цели, как Х-22. Такое может произойти только в исключительном, уникальном случае. В момент пуска ракеты либо пикирования", — заявил военный эксперт. Он добавил, что в случае перехвата Х-22 она с высочайшей вероятностью детонирует в воздухе.

Х-22 попала в многоэтажку Днепра

14 января россияне выпустили по Украине 38 ракет различного типа, в том числе баллистические Х-22, одна из которых попала в жилой дом в Днепре, где проживало до 1,1 тысячи человек.

Позже в Воздушных силах заявили, что ПВО не могут уничтожать такие цели из-за недостаточного количества соответствующих средств. Это заявление прозвучало после слов экс-советника ОП Алексея Арестовича о сбитии ракеты Х-22 над Днепром украинской ПВО.

Генерал Игорь Романенко заявил, что в перспективе сбивать ракеты Х-22 смогут лишь Patriot PAC-3 (это последняя модификация), а также франко-итальянский комплекс FSAF SAMP/T.

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