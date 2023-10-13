Отмечается, что в этом году Берлин выделил для Киева около 5,4 миллиарда евро.

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Силы обороны получили новые вездеходы, тягачи и системы обнаружения дронов.

На сайте правительства Германии указано, что Украине также переданы дополнительные терминалы спутниковой связи, рюкзаки и аптечки.

Полный список военной помощи от Берлина:

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четыре гусеничных вездехода повышенной проходимости Bandvagn 206 (BV206) (общее количество на вооружении ВСУ - 46 единиц);

82 терминала спутниковой связи SatCom (всего передано 198);

четыре автомобиля для пограничной службы (всего 211);

50 систем выявления дронов (всего163);

два танковых тягача 8x8 HX81 (всего 64);

два прицепа для танков (всего 59)

100 тысяч аптечек (всего 400 тысяч);

27 477 рюкзаков.

Кроме того, Берлин готовит к передаче еще один ЗРК Patriot.

Отмечается, что на текущий год Германия выделили около 5,4 миллиарда евро. На последующие годы планируют выделить 10,5 миллиарда евро.

"Эти средства в первую очередь должны быть использованы для военной поддержки Украины. В то же время они используются для финансирования замены переданной в Украину военной техники из запасов Бундесвера для Бундесвера, а также взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, может быть использован для возмещения расходов стран-членов ЕС на вспомогательные услуги для Украины", – говорится в сообщении.

Помощь от Германии - последние новости

2 октября Германия объявила о выделении пакета помощи Украине - вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автом для охраны границы, а также радиостанции для танков Leopard и многое другое.

При этом ракеты Таурус Берлин пока что передавать не будет, но официально отказа тоже не было.

10 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 1 миллиард евро.

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