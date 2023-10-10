В частности, будут предоставлены дополнительные системы ПВО.

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 1 миллиард евро. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии, это уже второй "зимний пакет" для Украины. Чтобы помочь в защите критической инфраструктуры и обеспечить дальнейшую поддержку, Германия предоставляет Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны: Patriot, IRIS-T стоимостью около 1 миллиарда евро, а также зенитные самоходные установки Gepard.

Кроме того, в ближайшие недели в Украину прибудут еще 10 боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и почти 20 бронированных санитарных автомобилей.

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"Германия будет продолжать поддерживать Украину тем, что ей больше всего нужно – ПВО, боеприпасами и танками. Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше повышаем оперативную готовность украинских вооруженных сил на ближайшие месяцы. Чтобы защитить критически важную инфраструктуру в начале зимы и обеспечить дальнейшую военную поддержку, Германия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard. Этот пакет противовоздушной обороны стоит около 1 миллиарда евро. Мы также делаем украинских военных еще мощнее благодаря комплексному пакету поддержки, который состоит из транспортных средств, оружия и личного снаряжения стоимостью более 20 миллионов евро", – сказал министр обороны Германии.

Другая помощь от Германии

2 октября 2023 года Германия объявила о выделении очередного пакета помощи Украине. В него вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы, а также радиостанции для танков Leopard и другое оборудование.

В то же время ракеты Таурус, разговоры о которых продолжаются уже не один месяц, в ближайшее время Берлин передавать не будет. Хотя официально в их предоставлении Германия не отказала, "за кулисами" она дала понять, что не станет принимать такое решение.

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