Посредником выступает компания Ik Tech, которой владеет гражданин РФ и США Игорь Каждан.

Производитель российских дронов "Орлан-10" приобретает электронику в США и Китае, несмотря на санкции. Для этого используется компания, которая принадлежит гражданину РФ и Штатов.

Соответствующее расследование провело издание Reuters. Сообщается, что беспилотники "Орлан-10" собираются преимущественно из иностранных компонентов. Сюда относится продукция разных компаний: европейских STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics, Saito Seisakusho и американских Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.

Производит БПЛА компания "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга. Она находится под санкциями США с 2016 года за помощь ГРУ РФ в проведении радиоэлектронной разведки.

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Посредником для обхода санкций выступает компания Ik Tech из США. Владелец фирмы Игорь Каждан имеет двойное гражданство России и Штатов, а его второе имя – Алекс Стэнтон. С 2018 по 2021 год Ik Tech экспортировала в РФ товаров на общую сумму $2,2 миллиона. Среди всей продукции было 1400 процессорных модулей от Gumstix. Детали такого типа позже обнаружили в "Орлан-10".

Журналисты запросили комментарий у производителей комплектующих. Все они ответили, что строго соблюдают санкции и не обладают информацией о поставках своей продукции в России. А компания Gumstix пообещала провести расследование на этот счет.

Россия обходит санкции: последняя информация

Журналисты 13 декабря выяснили, что компания НЛМК, принадлежащая самому богатому олигарху России Владимиру Лисину, поставляла металл предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Владелец фирмы находится под санкциями только Украины и Австралии.

По данным украинской разведки, с момента полномасштабного вторжения Россия произвела около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 240 стратегических крылатых ракет Х-101, несмотря на действующие ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря рассказал: "Активно работаем, чтобы поддержать и усилить очередные санкционные шаги против России — европейские, американские и других партнеров. Вопрос девятого санкционного пакета ЕС — в работе. Ожидаем еще и других решений, в частности относительно схем обхода антивоенных санкций, в том числе, финансовых и энергетических".

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